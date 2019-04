Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Auto prallt in entgegenkommenden Lkw - Autofahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Einen Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw hat es am Dienstag in Albbruck gegeben. Gegen 16:20 Uhr war ein 23-jähriger VW-Fahrer in der Alten Landestraße in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Während der 76 Jahre alte Lkw-Fahrer den Unfall unversehrt überstand, wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und kam zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Waldshut. Der VW war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe liegt bei diesem bei rund 15000 Euro, am Lkw wurde ein Schaden von ca. 5000 Euro verursacht.

