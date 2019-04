Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Diebstahl eines Radladers

Freiburg (ots)

Ihringen Im Zeitraum von Sonntag, 07.04., bis Montag, 08.04., wurde von einem landwirtschaftlichen Hof in der Tunibergstraße in Ihringen ein Radlader der Marke Weidemann, Farbe rot, entwendet. Am Radlader war ein Anbaugerät angebracht. Der Wert der Maschine wird auf 23.000 Euro beziffert. Es wird davon ausgegangen, dass die Täterschaft das Fahrzeug auf dem Hof aufgeladen und anschließend abtransportiert hat. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Breisach, Tel.:07667 91170.

