Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Genau richtig

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Quasi nach Lehrbuch lief in der Nacht auf Mittwoch ein kleiner Einsatz der Polizei in Gutach, auch wenn sich schnell herausstellte, dass eine verdächtig wirkende Situation erklärbar war. Einem Zeugen fielen um kurz vor drei Uhr an einem Einkaufsmarkt zwei Personen mit Taschenlampen auf. Er beobachtete ganz kurz aus sicherer Distanz und rief dann unbemerkt von den Verdächtigen die Polizei. Wohl wissend, dass es sich beiden Verdächtigen nicht unbedingt um Straftäter handeln müsse. Die Polizei näherte sich schnell und unauffällig und konnte die beiden gemeldeten Personen überraschen. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um Zeitungszusteller handelte aber die Initiative des Zeugen dennoch genau richtig war. Mit solch hilfreichen Hinweisen gelingt es der Polizei immer wieder Straftaten zu verhindern oder auch Täter festzunehmen.

RWK/rb

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell