Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht in der Mozartstraße

Sasbach: Unfall am Bahnübergang

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Teningen: Unfallflucht in der Mozartstraße

Am Montag (08.04.19), zwischen 08.00 Uhr und 10.00 Uhr, wurde ein in der Mozartstraße, Höhe Haus-Nr. 13, geparkter PKW Mini durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich der Fahrerseite beschädigt. An dem Mini befanden sich weiße Lackantragungen vom flüchtigen Unfallverursacher. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

Sasbach: Unfall am Bahnübergang

Am Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, ereignete sich am Bahnübergang zwischen Burkheim und Leiselheim ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines BMW verlor im Bereich des Überganges die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem im Gegenverkehr wartenden Nissan. Durch das Unfallgeschehen wurden im Nissan zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 15.000 Euro.

td

Medienrückfragen bitte an:

Walter Roth

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell