POL-LIP: Detmold/Lage. Taschendiebe unterwegs

(KL)Am Donnerstag, 28.03.2019, konnten Taschendiebe in verschiedenen Supermärkten in mehreren Fällen Beute machen. Dabei hatten es die Täter auf Senioren abgesehen.

Als eine 69-jährige Lagenserin gegen 14:30 Uhr in einem Supermarkt in der Triftenstraße ihre Einkäufe tätigte, bemerkte sie plötzlich das Fehlen ihres Portemonnaies, das sie in der Außentasche ihrer Jacke getragen hatte.

Einer 71-jährigen Detmolderin entwendete ein Dieb unbemerkt in einem Warenladen in der Arminstraße ihr Portemonnaie, als sie in der Mittagszeit dort einkaufen wollte.

Als ein 77-jähriger Detmolder in einem Supermarkt in der Klingenbergstraße zusammen mit seiner Frau Waren einkaufte, hängte er seinen Einkaufsbeutel an den Einkaufswagen. An der Kasse bemerkte der Senior den Diebstahl des Beutels. Eine 82-Jährige hatte ihre Handtasche in dem Einkaufswagen liegen gelassen, während sie in den Regalen ihre Ware aussuchte. Als sie gegen 10:50 Uhr bezahlen wollte, stellte die Detmolderin den Diebstahl fest.

Ein Dieb entwendete einer 75-jährigen Lagenserin vormittags das Portemonnaie aus dem verschlossenen Rucksack, den die Seniorin während des Einkaufens in einem Supermarkt in der Oerlinghauser Straße auf dem Rücken trug.

Die Polizei rät, Wertgegenstände immer in verschließbaren Innentaschen der Bekleidung zu tragen. Tragen Sie Hand-und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Werden Sie misstrauisch, wenn Sie jemand anrempelt oder in ein Gespräch verwickeln möchte. Behalten Sie Ihre Taschen immer im Auge.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 05231-6090 oder der 05232-95950 entgegen.

