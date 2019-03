Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher entwenden hochwertiges Werkzeug

Lippe (ots)

(KL) Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Donnerstag, 28.03.2019, in die Berufsschule in der Saganer Straße ein. Sie entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Der Hausmeister entdeckte am Donnerstagmorgen die Aufbruchspuren und informierte die Polizei. Die Täter hatten aus dem Maschinenlabor einen Werkzeugkoffer sowie einen hochwertigen Messarm samt Rollkoffer entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 00:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 05231-6090 entgegen.

