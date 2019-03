Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. BMW gestohlen.

Lippe (ots)

(KL) Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag, 28.03.2019, einen 3er BMW in der Straße Wellenkamp gestohlen, der vor einer Garage geparkt war.

Der 43-jähriger Halter hatte seinen grauen BMW Touring aus dem Baujahr 2015 am Mittwochabend auf der Fläche vor seiner Garage abgestellt und verschlossen. Donnerstagmorgen, gegen 06:20 Uhr, bemerkte er den Diebstahl.

Wer in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 06:20 Uhr in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der 05231-6090 bei der Polizei in Detmold.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Kathryn Landwehrmeyer

Telefon: 05231 / 609 - 5051

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell