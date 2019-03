Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Geldwechselautomat aufgefunden- Polizei Wilhelmshaven bittet um Mithilfe

Lippe (ots)

(KL) Am 29. November 2018 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in einer Spielothek in Sande in Niedersachsen. Dabei wurde ein Geldwechselautomat entwendet, der am 30. November 2018 in den Vormittagsstunden in Oerlinghausen auf einem Waldparkplatz aufgebrochen aufgefunden wurde.

Der Parkplatz liegt am Ende des Stichweges Stukenbrocker Weg, der von dem Stukenbrocker Weg abzweigt. Der Geldwechselautomat ist circa 200 cm hoch und trägt die Aufschrift "cash recycler". Eine Zuordnung zur oben genannten Tat konnte erst jetzt durch die Kriminalpolizei Wilhelmshaven vorgenommen werden.

Die Polizei bittet nun mehr Zeugen, die in der Zeit vom 29./30. November 2018 Beobachtungen bezüglich verdächtiger Personen, Handlungen oder Fahrzeuge gemacht haben, sich unter Telefon 05231-6090 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Kathryn Landwehrmeyer

Telefon: 05231 / 609 - 5051

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell