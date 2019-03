Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruch in Kita

Lippe (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochende, 22.03.2019 bis 25.03.2019, in eine Kindertageseinrichtung in der Von-Stietencron-Straße eingebrochen.

Eine 56-jährige Mitarbeiterin bemerkte am Montagmorgen beim Aufschließen gegen 06:55 Uhr den Einbruch und informierte die Polizei.

Die Täter hatten diverse Schränke durchwühlt, Türen offen stehen lassen und Dokumente auf dem Fußboden verteilt. An mehreren Türen entdecken die Polizeibeamten Hebelmarken und in einem Aufenthaltsraum beschädigtes Mobiliar.

Die Einbrecher verließen den Kindergarten ohne Beute, hinterließen jedoch einen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Wer in der Zeit von Freitag, 22.03.2019, 16:15 Uhr und Montag, 25.03.2019, 06:55 Uhr Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter der 05222-98180.

Kathryn Landwehrmeyer

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell