POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruch in Gaststätte

Lippe (ots)

(KL) Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Dienstag, 26.03.2019, in eine Gaststätte in der Straße Wasserfuhr ein und entwendeten Bargeld.

Der 68-jährige Inhaber bemerkte Dienstagnachmittag beim Aufschließen Einbruchspuren in der Gaststätte. Die Täter hatten sich an einem Spielautomaten zu schaffen gemacht und auch bei einem Zigarettenautomaten fanden die Polizeibeamten Hebelspuren.

Wer in der Zeit zwischen Montag, 25.03.2019, 21:30 Uhr und Dienstag, 26.03.2019, 14:40 Uhr, in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der 05222-98180 bei der Polizei.

