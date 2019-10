Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen wegen Einbruchs aufgenommen

Lüdenscheid (ots)

Zeuge beobachtet Einbrecher Am gestrigen Abend, gegen 20:00 Uhr, wurden drei Täter dabei beobachtet, wie sie sich Zugang zu zwei im Umbau befindliche Gebäude des SOS - Kinderdorfes an der Claudiusstraße verschafften. Sie entwendeten lt. Zeugenaussagen zwei Hammer und eine Brechstange. Mit dem Werkzeug versuchten sie, eine angrenzende Garage aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang. Die Ermittlungen dauern an.

