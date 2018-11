POL-GT: Junge Frau an der Siegfriedstraße verletzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am Montagabend (26.11., 20.30 Uhr) kam es auf der Siegfriedstraße in Höhe der Straße Am Türmchen zu einem Vorfall, bei welchem eine 16-jährige Gütersloherin verletzt wurde.

Die 16-Jährige war mit einer 16-jährigen Freundin zu Fuß unterwegs, als ein bislang unbekannter Mann an sie herantrat und die 16-Jährige mit einem Gegenstand am Bein leicht verletzte. Zuvor schlug er die junge Frau. Anschließend rannte der Mann davon. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, er war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Vorfall machen? Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

