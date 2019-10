Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe und Einbrecher unterwegs

Kierspe (ots)

Einbrecher morgens aktiv Am Sonntagmorgen, in der Zeit von 08:15 Uhr - 10:30 Uhr, gelangten unbekannte Einbrecher in eine Wohnung am Amselweg. Innerhalb des Hauses durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und Behältnisse. Sie fanden Schmuck und nahmen diesen mit. Es entstand Sachschaden an zwei Fenstern.

Am Kamperbach gelangten unbekannte Diebe innerhalb der letzten vier Tage in eine dortige Garage und klauten einen roten Sabo Rasenmäher.

Am Funkenhof wurden am letzten Wochenende vom Werksgelände des evangelischen Johanneswerkes sechs Gitterboxen geklaut.

Hinweise zu den Einbrechern und den Dieben nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

