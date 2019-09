Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, dem 12.09.2019, kam es im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Bahnhofstraße in Prüm auf dem Parkplatz zwischen der dortigen Provinzial Versicherungsagentur und der Shisha-Bar. Dabei stieß vermutlich der Fahrer eines Pritschenwagens mit seinem Heck gegen einen dort geparkten 1er BMW und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder einem etwaigen Fahrzeug auf diesem Parkplatz machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Tel.: 06551-9420

E-Mail: pipruem@polzei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell