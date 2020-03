Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (04.03.2020) zwei Männer im Alter von 36 und 38 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Geschäft an der Sophienstraße Kosmetikartikel im Wert von rund 400 Euro gestohlen zu haben. Der Ladendetektiv beobachtete gegen 12.45 Uhr, wie einer der Tatverdächtigen die Waren aus einem Regal nahm und sie seinem mutmaßlichen Komplizen übergab. Dieser verstaute das Diebesgut dann in einer offenbar präparierten Tragetasche. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrmals. Als die Männer das Geschäft schließlich verlassen wollten, wurden sie vom Detektiv und Sicherheitsmitarbeitern angesprochen und zum Mitarbeiterbüro gebracht. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen die georgischen Tatverdächtigen fest. Sie werden im Laufe des Donnerstags (05.03.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

