Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind im Tatzeitraum zwischen Montagabend (02.03.2020) und Dienstagmorgen (03.03.2020) in eine Kindertagesstätte an der Falchstraße eingebrochen. Die Täter öffneten zwischen 18.00 Uhr und 07.30 Uhr mit Hilfe eines unbekannten Werkzeugs ein Fenster auf der Gebäuderückseite, durchsuchten dann die Räume und mehrere Spinde. Anschließend hebelten die Unbekannten eine Notausgangstür auf, die in die Räumlichkeiten des angrenzenden Pfarramts führte. Auch hier wurden die Zimmer durchsucht und Schränke aufgebrochen. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

