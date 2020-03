Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Baumaschinen aus Handwerksbetrieb gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntagnachmittag (01.03.2020) Baumaschinen im Wert von vermutlich mehreren Tausend Euro aus einem Handwerksbetrieb an der Leobener Straße gestohlen. Die Täter gelangten auf bislang ungeklärte Weise in die Räumlichkeiten des Betriebs. In einem Büro hebelten sie einen Schlüsselkasten auf, in dem sich ein General-Zugangschip befand. Mit diesem öffneten sie gegen 15.15 Uhr unter anderem den Schlüsselkasten mit den Fahrzeugschlüsseln. Aus den Fahrzeugen und aus dem Lager stahlen sie eine bislang unbekannte Anzahl von Baumaschinen. Die Tat wurde erst am Dienstagvormittag (03.03.2020) bei der Polizei angezeigt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

