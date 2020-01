Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Unfallopfer verstorben

Schwelm (ots)

Der am 09.01. durch einen Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzte 81-jährige Fußgänger ist am 17.01. an den Folgen seiner Verletzungen im Krankenhaus verstorben. Der Unfall hatte sich am 09.01. gegen 13:00 Uhr auf der Hauptstraße in Schwelm ereignet.

