Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200304 - 0216 Frankfurt-Nordend: Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Ein zunächst unbekannter Täter schlug am Dienstag, den 3. März 2020, gegen 15.20 Uhr, mit einem Notfallhammer die Seitenscheibe eines in der Sternstraße geparkten Opel Astra ein. Aus dem Pkw entwendete er einen Rucksack und verschwand zunächst mit seiner Beute. Ein Zeuge hatte den Vorgang beobachtet und die Polizei verständigt. Dieser gelang nur wenig später die Festnahme eines Tatverdächtigen. Bei ihm handelt es sich um einen 25-jährigen Mann. Die Ermittlungen in der Sache dauern an

