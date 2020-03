Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200303 - 213 Frankfurt-Altstadt: Erfolgreiche Ermittlungen führen zur Festnahmen des Juwelierräubers

(ne) Umfangreiche Ermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei führten in der vergangenen Woche zur Festnahme des Räubers, der im Januar und Februar dieses Jahres Überfälle auf zwei Juweliergeschäfte in der Hasengasse begangen hatte.

Wie berichtet, hatte der 38-Jährige am 17. Januar 2020, gegen 13:30 Uhr, den ersten Raub unter Drohung mit einer Schusswaffe begangen und dabei diversen Schmuck in Höhe von mehreren Tausend Euro erbeutet. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad. Im zweiten Fall, am 7. Februar 2020, hatte der 38-Jährige gegen 16:00 Uhr das Juweliergeschäft einer 75-Jährigen überfallen. Auch hier war der Mann mit reicher Beute mit einem Fahrrad vom Tatort geflüchtet. Die Kriminalpolizei konnte im Zuge unterschiedlicher Maßnahmen Ermittlungsansätze gewinnen und entdeckte dabei u. a. sein abgestelltes Fahrrad am Untermainkai, welches er beim ersten Raub als Fluchtmittel benutzt hatte.

Schließlich konnten die Ermittler den 38-Jährigen identifizieren und seinen Wohnort in Hochheim ausfindig machen. Der sodann per Haftbefehl gesuchte Mann wurde schließlich am vergangenen Mittwoch an seiner Wohnanschrift festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

Eine Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer Beweismittel, wie Teile des Raubgutes und Bilder, auf denen er mit der Tatkleidung zu sehen ist.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

