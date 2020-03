Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200303 - 0213 Bundesautobahn 5: Geplatzter LKW-Reifen verursacht Sachschäden - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(lu) Gestern Abend (02. März 2020) platzte einem LKW auf der Bundesautobahn 5 ein Reifen. Eine Vielzahl von Fahrzeugen wurden im Anschluss durch umherliegenden Reifen- und Trümmerteile beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 20:40 Uhr befuhr der LKW die BAB 5 in Fahrtrichtung Süden. Unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Frankfurt platzte einer der Reifen des Fahrzeugs. In der Folge fuhr eine Vielzahl an Fahrzeugen über Reifen- und Trümmerteile. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden hierdurch insgesamt 14 Fahrzeuge beschädigt.

Zu dem unfallverursachenden LKW sind bislang keine Informationen bekannt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, dem LKW oder dem/der Fahrzeugführer/-in machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Frankfurt unter der Rufnummer 069 / 755-46400 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell