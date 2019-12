Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in eine Doppelhaushälfte in der Leveringhauser Straße

Sprockhövel (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 22.12.2019, 12.30 Uhr bis zum Mittwoch, den 25.12.2019, 16.45 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür einer Doppelhaushälfte auf und verschafften sich so ihren Zutritt. Im Haus durchsuchten der oder die Täter mehrere Räume und diverse Schränke, entwendeten letztendlich aber nichts. Nach Tatausübung verließen die Täter das Haus und flüchteten in unbekannter Richtung.

