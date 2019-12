Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Egen am heiligen Abend

Sprockhövel (ots)

Am heiligen Abend in der Zeit zwischen 17 Uhr und 23.15 Uhr drangen unbekannte Täter nach Einschlagen einer Terrassentür in ein Wohnhaus ein. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke, entwendeten Bargeld und Personalpapiere bevor sie unerkannt flüchteten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell