POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.11.2019 mit einem Berichten aus dem Main-Tauber Kreis

Wertheim: Ausparken schief gegangen

Einmal nicht aufgepasst und schon ist es passiert. Am Sonntag hatte ein BMW Fahrer sein Auto in der Frankensteiner Straße in Wertheim abgestellt. In der Zeit zwischen 10.20 Uhr und 11.30 Uhr war der Pkw, vermutlich bei einem Ausparkvorgang, am rechten hinteren Stoßfänger beschädigt worden. Aufgrund der verbliebenen Lackspuren geht die Polizei von einem roten Fahrzeug als Verursacher aus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Bad Mergentehim: Zeugen von Verkehrsfall gesucht

Am hellichten Samstag Mittag soll sich in Bad Mergentheim ein schwerer Unfall ereignet haben - und keiner hats gesehn. Die Polizei war von einem 23-Jährigen ins Krankenhaus gerufen worden, der sich dort wegen angeblicher Unfallfolgen zur Behandlung befand. Er sei gegen 13.30 Uhr mit seinem Fahrrad gerade im Kreisverkehr Herrenwiesenstraße/B 290 unterwegs gewesen, als er von einem silberfarbenen BMW M 5 angefahren worden sei. Der habe sich dann einfach davon gemacht und den jungen Mann liegen gelassen. Der Fahrradfahrer begab sich darauf selbstständig ins Krankenhaus, von wo er auch die Beamten verständigte. Da Zweifel an den Angaben des Radlers bestehen, hofft die Polizei auf Zeugen. Wer den Unfall, oder den Radfahrer, zur angegebenen Zeit gesehen hat, möge sich unter der Telefonnummer 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden.

Weikersheim: Der Lack ist ab

1.000 Euro Sachschaden und ein paar ordentliche Kratzer. Das ist das Ergebnis einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag in Weikersheim-Schäftersheim. Ein VW Polo stand geparkt in der Würzburger Straße, als es zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr zum Unfall kam. Es war vermutlich ein rotes Fahrrad oder ein Krad, das in dieser Zeit am Fahrzeug hängen blieb und dabei das Auto in Mitleidenschaft zog. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich telefonisch unter der Nummer 07931/54990 mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim in Verbindung zu setzen.

Grünsfeld: Mehrere zerkratzte Pkw

Da scheint einer Autos wirklich zu hassen. Am Wochenende wurden in Grünsfeld mehrere Pkw beschädigt. Zunächst wurde am Samstagnachmittag in der Sommerstraße ein Auto wahrscheinlich mutwillig zerkratzt, ein paar Stunden später dann die nächsten beiden Fälle. In der Leuchtenbergstraße standen zwei BMW auf einem Parkplatz über Nacht abgestellt. Als die Halter dann Sonntagmittag wieder zu ihren Fahrzeugen kamen, entdeckten beide fast identische Kratzspuren. Zeugen, die Hinweise auf den oder die unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09341/810 zu wenden.

Lauda-Königshofen: Linksabbiegen schief gegangen

Für zwei Personen endete ein Abiegevorgang am Samstag im Krankenhaus. Eine VW-Fahrerin wollte gegen 13 Uhr auf der Becksteiner Straße zwischen Königshofen und Lauda links abbiegen und verursachte dabei eine Kollision. Sie stieß mit dem entgegenkommenden Ford einer 52-Jährigen zusammen. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch eine Mitfahrerin im Ford wurden dabei verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Wertheim: Völlig abgehoben

Ein 82-Jähriger ist am Samstag in Wertheim mit seinem Auto abgehoben. Der Fahrer kam gegen 13.20 Uhr zunächst rechts von der Schwarzwaldstraße ab und streifte die Umrandung eines Baumes. So abgelenkt verlor der Toyota den Boden unter den Rädern und schanzte über eine weitere Schutzumrandung. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und beschädigte auch einen Ford. Drei Feuerwehrfahrzeuge und ein Rettungswagen kamen zum Ort des Geschehens. Der Unfallfahrer wurde verletzt und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 10.000 Euro.

Wertheim: 80.000 Euro Unfallschaden

Nur noch mit dem Abschleppwagen ging es für zwei Fahrzeuge am Freitagabend am Almosenberg in Wertheim-Bettingen weiter. Gegen 18:40 Uhr wollte ein 29-Jähriger mit seinem Fahrzeug das Gelände einer Firma verlassen und übersah dabei einen heraneilenden Audi A7. Der hatte zuvor bereits einen weiteren PKW mit überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Straße überholt. Beide Fahrzeuge kollidierten. Der PKW des Unfallverursachers drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse und blieb mitten auf der Straße stehen. Der beteiligte A7 kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und auch der Beifahrer im Audi kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Strecke blieb während der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Am Ende mussten beide Fahrzeuge mit Totalschaden abgeschleppt werden, der Schaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des schwarzen Audi A7 machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 09342/91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

