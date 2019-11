Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2019 mit einem Beitrag aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Waldenburg: Teilsperrung der Autobahn wegen Bergung eines Lkw Am Samstag gegen 07.00 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam er bei km 670,5, nahe der Tank- und Rastanlage Hohenlohe, nach rechts von der Fahrbahn ab. In dem aufgeweichten Boden eines Feldes fuhr sich der 40-Tonner fest, so dass er nur mit schwerem Gerät geborgen werden kann. Hierzu müssen zwei Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn gesperrt werden. Die Bergungs- und Sicherungsfahrzeuge sind auf der Anfahrt. Es wird damit gerechnet, dass die Arbeiten gegen 10.00 Uhr beginnen können.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell