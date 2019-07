Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Täter bei Einbruch gestört

Papenburg (ots)

Aufmerksame Nachbarn haben heute Nacht gegen 00:20 Uhr in der Straße Hauptkanal links einen Einbruch verhindert. Sie wurden durch Geräusche auf dem Nachbargrundstück auf die beiden Täter aufmerksam und sprachen sie an. Die Täter kletterten über einen 180 cm hohen Zaun und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die beiden männlichen Täter waren ca. 175 cm groß und dunkel gekleidet. Ein Täter hatte nach hinten gegeltes Haar.

Durch die Flucht über den Zaun wurde dieser leicht verbogen. Zudem wurde eine Gartenleuchte beschädigt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 in Verbindung zu setzen.

