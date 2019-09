Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Verkehrssünder auf einen Streich

Mönchengladbach (ots)

Das erlebt die Polizei in Mönchengladbach auch nicht alle Tage: die Besatzung eines Streifenwagens kontrollierte am Freitagmorgen gegen 00.30 h einen PKW-Fahrer auf der Korschenbroicher Straße. Der Mann stand deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und musste mit zur Blutentnahme. Auf der Fahrt mit dem Klienten im Fahrzeug fiel den Beamten um 00.50 h unmittelbar vor dem Präsidium ein weiterer Fahrzeugführer auf, der erheblich alkoholisiert war. So brachten die Beamten gleich zwei unverantwortliche Fahrzeugführer mit zur Blutentnahme, denen nun der Entzug der Fahrerlaubnis und eine empfindliche Geldstrafe droht.

