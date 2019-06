Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht

Am 18. Juni 2019 befuhr ein 52-jähriger Cloppenburger gegen 17.26 Uhr mit seinem Opel Astra den Kessener Weg in Richtung ortsauswärts und prallte hier gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Lkw. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Hier wurde festgestellt, dass der Cloppenburger unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,26 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18. Juni 2019 befuhr ein 24-jähriger Cloppenburger gegen 12.00 Uhr mit seinem Skoda Fabia die Sonnenblumenstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Sachbeschädigung auf dem Gelände eines Sportvereins

In der Zeit vom 18. Juni 2019, 15.00 Uhr, bis zum 19. Juni 2019, 20.05 Uhr, beschädigten unbekannte Täter das Inventar der Sprecherkabine, durchwühlten einen Lagerraum und verteilten Müll auf dem Gelände eines Sportvereins an der Friesoyther Straße. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Werbetafel beschädigt

In der Zeit von Montag, 18. Juni 2019, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 19. Juni 2019, 09.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Werbetafel eines Hörzentrums an der Schweriner Straße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 19. Juni 2019 kam es gegen 00.05 Uhr auf der Straße Garther Heide zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 31-Jähriger aus Großenkneten befuhr mit seinem Pkw die Straße Garther Heide in Richtung Ahlhorn. Dort kam ihm ein unbeleuchteter Pkw entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 31-Jährige nach rechts aus. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß der jeweiligen Außenspiegel. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 20. Juni 2019 kam es gegen 08.15 Uhr an der Straße Zu den Rosengärten zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 30-jähriger Cloppenburger befuhr die genannte Straße mit einem Fahrrad, als er von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem Pkw angefahren wurde. Der Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Angaben zu möglichen Sachschäden liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

