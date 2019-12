Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gevelsberg (ots)

Am Montag, den 23.12.2019, gegen 16.20 Uhr, beabsichtigte ein 73-jähriger Gevelsberger mit seinem Mercedes vom Parkplatz eines Supermarktes an der Hagener Straße in Richtung Gevelsberg zu fahren. Beim Abbiegen übersah er den Lkw eines 49 Jährigen aus Twist, welcher die Hagener Straße in Richtung Hagen befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Gevelsberger leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 13000 Euro.

