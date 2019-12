Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Motorradfahrer stürzt

Sprockhövel (ots)

Am Samstagmittag fuhr ein 52-jähriger Hattinger auf der South-Kirkby-Straße und bog an der Kreuzung zur Bochumer Straße auf die Bochumer Straße in Richtung Witten ab. Hier verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein Verkehrsteilnehmer kam dem Mann zur Hilfe, der sich durch den Sturz leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme fiel auf, dass der Fahrer alkoholisiert war, er wurde zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

