Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zimmer von Seniorenheimbewohnern durchsucht

Bocholt (ots)

Am Freitag betrat eine Frau mehrere Zimmer in einem Seniorenheim an der Weberstraße und durchsuchte diese. Angaben über mögliches Diebesgut liegen noch nicht vor. Es besteht ein konkreter Tatverdacht gegen eine 26-jährige in Bocholt wohnende Frau, die von Zeugen wiedererkannt wurde und zudem in der Vergangenheit mehrfach Diebstähle in Seniorenheimen oder Patientenzimmern begangen hat.

