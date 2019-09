Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots)

--

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelecfahrerin

Schwere Verletzungen erlitt die 68-jährige Lenkerin eines Pedelecs, die am Mittwochnachmittag gegen 13.15 Uhr den Fahrradschutzstreifen entlang der Isnyer Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. An der Kreuzung Obere Vorstadtstraße / Kemptener Straße / Isnyer Straße bog der in die gleiche Richtung fahrende, 44-jährige Lenker eines Lkw nach rechts in die Kemptener Straße ein und übersah hierbei die Fahrradfahrerin, die im Einmündungsbereich gerade rechts an ihm vorbeigefahren war, um an der Einmündung nach links in Richtung in die Obere Vorstadtstraße einzubiegen. Der Lkw-Lenker überfuhr den Fahrradschutzstreifen und erfasste dort die Fahrradfahrerin mit der Frontseite seines Lkw. Die Lenkerin des Fahrrades stürzte und geriet unter den Lkw. Sie wurde im Bereich vor der Vorderachse unter dem Lkw eingeklemmt und konnte erst befreit werden, nachdem der Lkw angehoben worden war. Die Fahrradfahrerin wurde am Unfallort durch einen Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es war von Vorteil, dass sie zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm trug. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, wobei das Pedelec vermutlich nicht mehr zu reparieren sein wird.

Leutkirch im Allgäu

Überladenes Gespann

Deutlich überladen war ein moldawisches Fahrzeuggespann, das am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr durch Beamte des Verkehrskommissariats Kißlegg auf der Bundesautobahn A96 in Fahrtrichtung Memmingen zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch-Süd kontrolliert wurde. Die Überprüfung des mit zwei Gebraucht-Pkw beladenen Gespanns führte zum Ergebnis, dass die zulässige Anhängelast und das höchstzulässige Gesamtgewicht des Gespanns erheblich überschritten waren. Die angeordnete Überprüfung des Gespanns durch einen Sachverständigen führte zusätzlich zur Feststellung erheblicher technischer Mängel am Fahrzeugaufbau, an der Achsaufhängung und an den Bremsen des Gespanns. Dem 39-jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn und gegen den verantwortlichen Fahrzeughalter wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Leutkirch im Allgäu

Überteuerte Handwerkerrechnung

Eine 53-jährige Geschädigte zeigte bei der Polizei an, sie habe am Samstag wegen eines verstopften Abflussrohres ihres WC einen Rohrreinigungsservice kontaktiert, dessen Erreichbarkeit sie im Internet gefunden habe. Durch den Service sei ihr ein Handwerker vermittelt worden, der etwa eine Stunde lang vergeblich versuchte, mit einer Spirale das Abflussrohr frei zu bekommen. Gleichwohl stellte der Handwerker eine Rechnung von über 500 Euro aus und bestand darauf, den Rechnungsbetrag sogleich per EC-Cash abzubuchen. Das Polizeirevier Leutkirch leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs ein. Die Geschädigte beschrieb den Handwerker als etwa 25 bis 30 Jahre alt, auffällig groß, dunkelhäutig und gut deutsch sprechend.

Leutkirch im Allgäu

Sachbeschädigung an Schulgebäude

Erneut beschädigten Unbekannte im Zeitraum von Dienstagmittag bis Mittwochvormittag mehrere Beleuchtungskörper am Schulgebäude der Grundschule Oberer Graben. Die Beleuchtungen waren erst vor wenigen Wochen nach der letzten Beschädigung seitens der Stadtverwaltung erneuert worden. Hinweise zu dieser Sachbeschädigung und zu den Verursachern erbittet das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Tel. 07561 8488-0.

Wangen im Allgäu

Versuchter Einbruch in Wohngebäude

Unbekannte Täter versuchten am Dienstag im Zeitraum von 15.00 bis 18.30 Uhr die Zugangstür zu den Wohnungen eines Wohn- und Geschäftshauses in der Langen Gasse in der Historischen Altstadt aufzuhebeln. Die Täter nutzten hierbei den Umstand, dass sich der Bereich der Zugangstüren zu Wohneinheiten und Geschäften hinter einer historischen Haustüre befindet, so dass ihr Tun von der Straße aus nicht sichtbar war. Hinweise zum Tathergang oder zu den Tatverdächtigen erbittet das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Tel. 07522 984-0.

Kißlegg

Diebstahl von Kinderwagen

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagnachmittag einen in der Parkstraße an einem Gebüsch abgestellten, schwarzen Kinderwagen der Marke Chilly Kids Dino 3 in 1 mit Sportsitz und Regenabdeckung. Hinweise zu diesem Diebstahl und zum Verbleib des Kinderwagens erbittet der Polizeiposten Vogt, Tel. 07529 97156-0.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Der Lenker eines unbekannten Pkw stieß am Dienstag im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr vermutlich beim Ein-oder Ausparken auf dem Parkplatz des Jugendkulturhauses in der Steinacher Straße gegen die hintere rechte Seite eines dort geparkten Wohnmobils. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens zu kümmern. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher erbittet der Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524 4043-0.

Rückfragen bitte an:

KHK Herbert Storz, Tel. 07531 995-1015,



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995 -0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell