Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Unter Alkoholeinwirkung stand der 57-jährige Lenker eines Motorrollers, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr im Stadtgebiet kontrollierten. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp 0,6 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, er wird nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen müssen.

Friedrichshafen

Streitigkeit

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 25 und 55 Jahre alten Männern kam es am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr auf dem Bahnhofplatz. Die beiden waren aus bislang nicht geklärten Gründen aneinandergeraten. Im Verlauf des Streits bedrohte der Jüngere den Älteren verbal. Zeugen informierten daraufhin die nahegelegene Bundespolizei, welche die beiden Beteiligten trennte und an die zuständigen Kollegen des Polizeireviers Friedrichshafen übergab. Diese stellten bei dem auch gegenüber der Polizei aggressiv auftretenden 25-Jährigen eine Alkoholisierung von etwa drei Promille fest, weshalb er zur Verhinderung weiterer Zwischenfälle den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen musste. Zusätzlich wird der junge Mann wegen des Verdachts der Bedrohung angezeigt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und ein Verletzter sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Teuringer Straße ereignete. Eine 43-jährige Autofahrerin bog von der Bunkhofener Straße nach links in die Teuringer Straße ein und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 41-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision, in dessen Folge der Motorradfahrer stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Friedrichshafen

Einbruch

Geräte im Wert von etwa 1000 Euro hat ein unbekannter Dieb aus einem Schuppen neben dem Vereinsheim des Eisenbahnsportvereins in der Straße "Bei der Eselsbrücke" gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen dem 03.09.2019, 20.30 Uhr, und dem 04.09.2019, 10.00 Uhr. Aus dem aufgebrochenen Schuppen wurden eine Motorsense der Marke Stihl, Typ FS2 40, im Wert von ca. 800 Euro und ein Tischgrill der Marke Weber im Wert von ca. 200 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0, entgegen.

Friedrichshafen

Diebstähle auf der Messe

Erneut wurden der Polizei mehrere Diebstähle auf dem Messegelände der "Eurobike" mit erheblichem Sachschaden am gestrigen Mittwoch angezeigt. Bei den Taten, die im Zeitraum von Montagabend bis Mittwochnachmittag begangen wurden, entwendeten unbekannte Täter an verschiedenen Ständen vier schwarze/graue E-Scooter der Marke Boesports im Gesamtwert von rund 10.000 Euro, ein Samsung-Galaxy-Tablet, drei Fahrradsättel im Gesamtwert von etwa 800 Euro samt Sattelklemmen aus Titan im Wert von rund 150 Euro und zwei E-Mountainbikes im Gesamtwert von 1.800 Euro. Die Polizei ermittelt zu allen bekannt gewordenen Sachverhalten und bittet mögliche Zeugen der Taten, sich unter Tel. 07541/701-0, beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Unfall

Leicht verletzt wurde ein 69-jähriger Kleinkraftradfahrer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 09.45 Uhr im Bereich der Kreuzung Sandöschstraße/Appenzeller Straße. Der Mann war auf der Sandöschstraße unterwegs und wollte einer von rechts aus der Appenzeller Straße kommenden Pkw-Lenkerin die Vorfahrt gewähren und leitete eine Vollbremsung ein. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Kleinkraftrad und stürzte. Der Verletzte wurde zunächst vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte jedoch noch am gleichen Tag nach Hause entlassen werden.

Tettnang

Hausfriedensbruch

Wegen Hausfriedensbruch wird ein 36-jähriger Mann angezeigt, der am Mittwochabend für zwei Polizeieinsätze an einer Tankstelle in der Ravensburger Straße sorgte. Eine Angestellte der Tankstelle hatte gegen 19.45 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sich der 36-Jährige ihr gegenüber zunehmend aggressiv verhielt und trotz mehrfacher Aufforderung das Gelände der Tankstelle nicht verlassen wollte. Aufgrund der dauerhaften Aggressivität wurde dem angetrunkenen Mann von den Beamten ein Platzverweis für die Örtlichkeit erteilt. Diesem kam er zunächst nach, erschien jedoch gegen 21.30 Uhr erneut bei der Tankstelle, schrie herum und pöbelte Passanten an. Beim Eintreffen der Streife ging der 36-Jährige in aggressiver Haltung auf die Beamten zu und wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Da er Suizidabsichten äußerte, wurde er nach ärztlicher Rücksprache in eine Fachklinik gebracht.

Meckenbeuren

Diebstahl

Ein unbekannter Täter hat auf dem Parkplatz des Gemeindehauses Kehlen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Plane eines Anhängers aufgeschlitzt und von der Ladefläche einen Abbruchhammer der Marke "Baumax" im Wert von rund 400 Euro sowie eine Rüttelplatte der Marke "Scheppach HP1300S" im Wert von rund 400 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542 9432-0 entgegen

Überlingen

Diebstahl

Ein 20-jähriger Mann entwendete am Mittwoch gegen 20.30 Uhr mehrere Waren aus einem Ladengeschäft in der Lippertsreuter Straße. Der Diebstahl wurde von Mitarbeiterinnen des Geschäfts bemerkt, welche den Dieb stellten und die Polizei alarmierten. Aufgrund starken Marihuanageruchs durchsuchten die Polizeibeamten den 20-Jährigen und fanden insgesamt etwa sechs Gramm Marihuana die er in der Unterhose versteckt hatte. Der Mann gelangt nun wegen beiden Delikten zur Anzeige.

Meersburg

Enkeltrick-Betrug

Opfer eines Betrugs wurde eine 89-jährige Frau aus Meersburg bereits am 22. August diesen Jahres. Die Frau erhielt am frühen Abend den Anruf eines Mannes, der sich als ihr Sohn ausgab. In dem Telefonat gab der Unbekannte vor, dass er im Ausland einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun zur Begleichung der Schäden und Bezahlung einer Strafe schnell eine größere Summe Bargeld benötige. Während des etwa zweieinhalbstündigen Gesprächs, in welchem das Telefon auch an einen vermeintlichen Werkstattbesitzer und einen vorgespielten Rechtsanwalt weitergereicht wurde, traten die Anrufer so überzeugend auf, dass die Frau schließlich einen Bargeldbetrag von mehreren zehntausend Euro in ein Briefkouvert verpackte und dieses noch am selben Abend an eine Abholerin übergab, die die 89-Jährige zu Hause aufsuchte. Als der vermeintliche Sohn am Folgetag das Geld nicht wie telefonisch vereinbart zurückbrachte und sie ihren echten Sohn nicht erreichte, wandte sich die Geschädigte an ihre Tochter, welche daraufhin die Polizei informierte. Diese ermittelt nun in dem Fall und weist in diesem Zusammenhang zum wiederholten Mal auf die Betrugsmasche des falschen Familienangehörigen, bekannt unter dem Begriff "Enkeltrick", hin. Informationen hierzu und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick. Insbesondere wird gebeten, auch ältere Mitmenschen und Familienangehörige, die selbst nicht im Internet unterwegs sind, aktiv anzusprechen und über die Betrugsform aufzuklären.

Salem

Einbruch

Wegen eines Einbruchs in ein unbewohntes Haus in der Heiligenberger Straße ermittelt derzeit die Polizei. Unbekannte Täter stiegen am vergangenen Dienstag oder Mittwoch vermutlich durch ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Überlingen, Tel. 07551 804-0, erbeten.

