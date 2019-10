Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrrad geraubt

Gronau (ots)

Am Samstagabend befuhr eine 18-jährige Gronauerin mit ihrem Fahrrad die Enscheder Straße, als sich ihr nach eigenen Angaben gegen 22.30 Uhr ein unbekannter Mann in den Weg stellte. Dieser habe sie in den Schwitzkasten genommen, mit einem Messer bedroht und nach Wertsachen befragt. Da die Geschädigte keine Wertsachen dabei hatte, entwendete der Täter ihr Fahrrad (silberfarbenes Gazelle-Rad) und fuhr davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 - 180 cm groß, schlank, schwarze Haare, Muttermal rechts neben der Nase, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet mit Kappe und Kapuze, akzentfreies Deutsch. Zum geschätzten Alter liegen keine Angaben vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

