Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kinder werfen Gegenstand von Brücke

Pkw beschädigt

Bocholt (ots)

Am Samstag befuhr ein 58 Jahre alter Autofahrer aus Rhede gegen 14.45 Uhr die B 67 in Richtung Rhede. Auf einer Brücke standen zwei Kinder, von denen eines einen unbekannten Gegenstand herunterwarf und die Windschutzscheibe vom Pkw des 58-Jährigen traf. Die Scheibe wurde beschädigt, glücklicherweise passierte nichts Schlimmeres. Die beiden Kinder (ca. 12 - 15 Jahre alt, blaues und gelbes Fahrrad) konnten durch die Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell