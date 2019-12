Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Sprockhövel (ots)

Am 23.12.2019 um 21:25 Uhr befuhr ein 18- jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw Mini die South-Kirkby-Straße in Fahrtrichtung Haßlinghausen. In Höhe der Kreuzung Bochumer Straße beabsichtigte er links in Fahrtrichtung Witten abzubiegen. Den ihm dort in Fahrtrichtung Hattingen entgegen kommenden Opel einer 49- jährigen Hattingerin übersah er dabei und es kam zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren mit Beifahrern besetzt, so dass durch den Unfall drei Personen schwer und eine leicht verletzt wurde. Die Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht und die Kreuzung wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme, ca.1,5 Stunden, teilweise vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336 9166 2711

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell