POL-PDWIL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wittlich 30./31.03.2019

Motorradfahren - aber sicher

Die schöne Witterung nutzten bereits viele Motorradfahrer zur ersten Ausfahrt in 2019. Dies nahm die Polizei Wittlich am 30.03.2019 zum Anlass im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit auf die Gefahren, insbesondere zu Saisonbeginn, hinzuweisen. Während einer zweistündigen Kontrolle wurden bei 17 kontrollierten Motorrädern bereits einige Verstöße festgestellt. An drei Motorrädern wurden durch die Besitzer Veränderungen vorgenommen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zudem mussten 7 Verwarnungen ausgesprochen werden. Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer sich rücksichtsvoll und umsichtig im Straßenverkehr zu bewegen. Gerade Motorradfahrer leben gefährlich, denn 70 Prozent aller Motorradunfälle enden mit Schwerverletzten oder Getöteten. Wiedereinsteiger sind besonders gefährdet. Daher nutzen sie Fahrsicherheitstrainings nach der Winterpause oder beim Wiedereinstieg. Passen Sie ihre Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen an, tragen Sie sichere und funktionale Kleidung und überprüfen Sie den technischen Zustand ihres Motorrades vor jeder Fahrt, damit wir alle gemeinsam einen schönen Sommer verbringen.

Motorradunfall mit verletzter Person

Am Sonntag, 31.03.2019 um 14:57 Uhr ereignete sich ein Motorradunfall. Eine 56-jährige befuhr mit ihrem Kleinkraftrad die L50 aus Bruch kommend in Richtung Dreis. In einer Linkskurve nahe des Ortsausgangs Bruch kam sie von der Fahrbahn ab, stürzte und rutschte ca. 10 Meter an der Leitplanke entlang. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, so dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Im Einsatz waren das DRK, der Rettungshubschrauber und die Polizei Wittlich.

Personenkontrolle mit Fund von Betäubungsmitteln

Polizeibeamte der Polizei Wittlich kontrollierten am Samstag, 30.03.2019 gegen 13:00 Uhr im Stadtgebiet Wittlich einen 36-jährigen Mann. Der Mann zeigte sich während der Kontrolle sehr nervös. Der Grund hierfür dürfte das Cannabis gewesen sein, welches bei einer nachfolgenden Durchsuchung in seinem Rucksack aufgefunden wurde. Die Drogen wurden sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

