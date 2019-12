Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Automatenwerkstatt

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag ist es zu einem Einbruch in eine Automatenwerkstatt in der Kaiserstraße gekommen. Der oder die Täter verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt und entwendeten Münzgeldkassetten. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

