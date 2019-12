Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl eines PKW-Anhängers

Waldmohr (ots)

Am 24.12.2019, gegen 04.30h, bemerkte der Eigentümer, dass sein am Anwesen in der Straße "Am Eichweiher" abgestellter PKW-Anhänger von bislang unbekannten Täter an einen hellen, größeren PKW angehängt und mit diesem wiederrechtlich davongefahren wird. Trotz umfangreicher Fahndung konnte der Anhänger erst Stunden später beschädigt in der näheren Umgebung festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de bzw. die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

