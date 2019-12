Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zweimal Diebstahl aus PKW

Schellweiler (ots)

In der Nacht vom 22. auf den 23.12.2019 wurden von bislang unbekannten Tätern aus einem schwarzen, in der Straße "Am Petersgraben" verschlossen abgestellten BMW der Geldbeutel mit verschiedenen Dokumenten und Bargeld entwendet.

Zur gleichen Zeit entwendeten vermutlich der oder die gleichen Täter aus einem unverschlossen in der Friedhofstraße abgestellten weiteren BMW Bargeld.

Sachdienliche Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

