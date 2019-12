Polizei Essen

POL-E: Essen: Vorläufige Festnahme nach Unfallflucht

Essen (ots)

45309 E.-Kray: Die Polizei hat gestern am späten Abend (2. Dezember, 23:45 Uhr) zwei Männer (21 und 26) festgenommen, die mit einem Auto in eine Hecke Am Mechtenberg gefahren und anschließend geflohen sein sollen.

Der Mitarbeiter eines dort ansässigen Metallunternehmens hatte bemerkt, wie der rote Audi mit polnischem Kennzeichen in die Hecke neben der Firmeneinfahrt fuhr. Durch den Aufprall fiel einer der Sträucher um und beschädigte den Firmenzaun. Die beiden Insassen versuchten anscheinend noch, das Auto wieder aus dem Gebüsch zu schieben, was aber misslang. Deshalb ergriffen sie die Flucht.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurden die mutmaßlichen Unfallflüchtigen kurze Zeit später vorläufig festgenommen. Die Eigentumsverhältnisse des Wagens sind noch nicht geklärt, die Polizei ermittelt./ SyC

