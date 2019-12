POL-E: Mülheim an der Ruhr: Autofahrer gerät in Gegenverkehr und verletzt jugendlichen Kradfahrer

Polizei Essen

45479 MH-Broich: Gestern Mittag (2. Dezember, 14:08) geriet ein Autofahrer (22) auf der Duisburger Straße in den Gegenverkehr und kollidierte dort zunächst mit einem PKW und anschließend mit einem Krad - dessen Fahrer (16) wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der 22-Jährige Bottroper war auf der (mit Straßenbahnschienen versehenen) Duisburger Straße in Richtung Speldorf unterwegs und verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen schwarzen Fiat. In Höhe der Hochschule Ruhr West geriet er in den Gegenverkehr. Zunächst touchierte er seitlich den silbernen VW eines 57-jährigen Mülheimers, dann kollidierte er mit dem Krad eines 16-jährigen Mülheimers. Dieser wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei 0201/829-0 zu melden./ SyC

