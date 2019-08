FW-PL: OT-Stadtmitte. Rauchentwicklung in Industriebetrieb sorgt für Feuerwehreinsatz.

Feuerwehr Plettenberg

Eine Rauchentwicklung in einem Industriebetrieb in der Königstraße sorgte am Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr für einen Einsatz der Einheiten Feuer- und Rettungswache, Stadtmitte und Landemert. Mitarbeiter des Betriebes hatten plötzlich Rauch in der Produktionshalle bemerkt und sich daraufhin umgehend ins Freie begeben. Da sich der Rauch in den Dachbereich erstreckte, gingen die Arbeiter von einem beginnenden Dachstuhlbrand aus und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der Rauch bereits wieder verzogen. Die Suche nach der Ursache für die Rauchentwicklung ergab einen produktionsbedingten Fehler. Vermutlich hatte sich der Abluftschlauch einer Waschmaschine für metallische Produkte gelöst, welcher eigentlich den beim Waschvorgang entstehenden Wasserdampf über das Dach abführen soll. Diese Dämpfe, welche nun fälschlicherweise in die Halle abgeführt wurden, erweckten den Eindruck von Brandrauch. Somit konnte die Feuerwehr nach kurzer Kontrolle wieder in ihre Standorte einrücken.

