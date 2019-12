Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 24-jähriger Einbrecher auf Mittelalterweihnachtsmarkt am Schloß Broich festgenommen

Essen (ots)

45479 MH-Broich: Ein 24-jähriger Einbrecher ist Montagfrüh (2. November, 5:30 Uhr) von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma auf frischer Tat ertappt worden, als er mithilfe einer Taschenlampe ein Verkaufstand auf dem Gelände des Schloß Broich durchsuchte. Dort befinden sich aktuell mehrere Verkaufsstände im Zusammenhang mit dem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Die aufmerksamen Sicherheitsmitarbeiter (45/56) unternahmen ihren Rundgang, als sie den Schein der Taschenlampe entdeckten. Als sie die aufgebrochene Hütte betraten, kam ihnen bereits der 24-Jährige entgegen. Dieser versuchte augenblicklich, in Richtung der Straße "Am Schloß Broich" zu fliehen, scheiterte dann jedoch an dem großen, verschlossenen Haupttor. Aus dieser aussichtslosen Situation heraus versuchte der Mann, mithilfe einer Zange den Abstand zwischen sich und den beiden Sicherheitsmitarbeitern aufrecht zu halten. Doch die alarmierten Mülheimer Polizisten trafen justamente ein. Sie nahmen den polizeibekannten Mann, der zurzeit ohne festen Wohnsitz ist, fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Sein Diebesgut, mehrere Flaschen mit hochprozentigem Alkohol, sowie sein Aufbruchswerkzeug stellten die Beamten sicher. (ChWi)

