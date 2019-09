Polizei Steinfurt

POL-ST: Sachbeschädigungen und Diebstahl aus Fahrzeugen

Wettringen, Neuenkirchen, Recke, Emsdetten (ots)

Ort: Wettringen, Kolpingstraße Zeit: Dienstag, 03.09., 18.00 Uhr bis Mittwoch, 04.09., 07:30 Uhr Der Fahrer eines LKW stellte sein Fahrzeug am Dienstagabend auf dem Parkplatz an der Kolpingstraße ab. Als er am Mittwochmorgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass eine große Anzahl an Werkzeug aus dem Fahrzeug entwendet wurde. Sachschaden: ca. 8.000 Euro Hinweise bitte unter Telefon: 02553/9356-4155.

Ort: Neuenkirchen, Wettringer Straße 46 Zeit: Dienstag, 03.09., 19.00 Uhr bis Mittwoch, 04.09., 07.30 Uhr In der o. g. Tatzeit brachen Unbekannte das Schloss der rückwärtigen Tür eines LKW auf. Danach stahlen sie aus dem Laderaum diverse Werkzeuge. Sachschaden: ca. 3.550 Euro Hinweise bitte unter Telefon: 05971/938-4215.

Ort: Recke, Wilhelm-Hauff-Weg 16 Zeit: Mittwoch, 04.09., zwischen 00.00 Uhr und 05:00 Uhr Unbekannte Täter durchsuchten einen unverschlossenen PKW und entwendeten Kleingeld aus dem Fahrzeug. Hinweise bitte unter Telefon: 05451/591-4315.

Ort: Recke, Venneweg 31b Zeit: Dienstag, 03.09., 21.15 Uhr bis Mittwoch, 04.09, 07:20 Uhr Am Dienstagabend stellte der Fahrer eines PKW sein Fahrzeug in einer Parkbucht ab. Am nächsten Morgen als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass aus dem nicht verschlossenen Wagen eine Flex entwendet wurde. Sachschaden: ca. 300 Euro Hinweise bitte unter Telefon: 05451/591-4315.

Ort: Recke, Vennweg 36 Zeit: Dienstag, 03.09., 17.30 Uhr bis Mittwoch, 04.09., 18:45 Uhr In der o. g. Tatzeit drangen Unbekannte in einen Firmen- und einen Wohnwagen ein. Beide Fahrzeuge waren in einer Parkbucht vor einem Wohnhaus geparkt. Ob die Täter etwas erbeutet haben, ist noch unklar. Hinweise bitte unter Telefon: 05451/591-4315.

Ort: Recke, Venneweg 12 Zeit: Dienstag, 03.09., 19.00 Uhr bis Mittwoch, 04.09., 03.30 Uhr Die Fahrerin eines PKW stellte ihr Auto am Dienstagabend unter ihrem Carport ab. In der o. g. Tatzeit haben Unbekannte das Auto aufgebrochen und entwendeten eine Tankkarte und einen Bilderrahmen aus dem Fahrzeug. Sachschaden: 20 Euro Hinweise bitte unter Telefon: 05451/591-4315.

Ort: Emsdetten, Hollhorst Zeit: Mittwoch, 04.09., zwischen 18.30 und 20.20 Uhr Am Mittwochabend stellte ein Autofahrer sein Fahrzeug in der Nähe des Fußballplatzes von Fortuna Emsdetten ab. Als der Mann knapp zwei Stunden später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass beide Kennzeichen (ST-XF 1313) abmontiert waren. Sachschaden: 50 Euro Hinweise bitte unter Telefon: 02572/9306-4415.

