POL-ST: Sachbeschädigung durch Brandstiftung

Recke (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag (03.09.), 15.55 Uhr, und Mittwochmorgen, 4.40 Uhr, an der Straße Homeyers Hof mit einer brennbaren Flüssigkeit das Rolltor einer Tiefgarage entzündet. Das Tor wurde durch die Hitze so stark beschädigt, dass es sich nicht mehr öffnen lässt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ibbenbüren in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/591-4315.

