Polizei Steinfurt

POL-ST: Entwenden von KFZ Kennzeichen

Steinfurt-Bo. (ots)

Am Dienstag (03.09.), haben Unbekannte auf der Lessingstraße, von einem dort abgestellten Auto, das vordere KFZ Kennzeichen (ST-UH 2507) entwendet. Die Fahrerin hatte ihr Fahrzeug gegen 13.00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie gegen 16.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, fehlte das KFZ Kennzeichen. Zeugen, die etwas beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

