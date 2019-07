Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.07.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal: 16-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 16-jähriger Zweiradfahrer bei einem Unfall am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, auf der Landstraße zwischen Berlichingen und Rossach zu. Der junge Mann war in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen. Dabei zog sich der Yamaha-Fahrer leichte Verletzungen zu, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Am Zweirad und an der Straßeneinrichtung entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro.

