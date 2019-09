Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Optikergeschäft in der Fußgängerzone, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Optikergeschäft in der Fußgängerzone von Frankenberg ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter begaben sich wahrscheinlich zwischen 02.00 und 03.00 Uhr in die Fußgängerzone (Neustädter Straße). Mit einem Stein schlugen sie eine Glastür des Optikergeschäftes ein. Anschließend konnten sie in das Gebäude einsteigen. Sie durchsuchten die Verkaufsräume und entwendeten mehrere Brillengestelle. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest, den Sachschaden schätzte die Polizei Frankenberg auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

