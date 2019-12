Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unangenehmes vorweihnachtliches Geschenk

Adenbach (ots)

Schwarze zähflüssige Substanz in Kellerschacht gekippt. Am Sonntagabend wurde eine Familie aus Adenbach in ihrem Einfamilienhaus mit einem unangenehmen Geruch, ähnlich Heizöl, überrascht. Bei genauer Nachschau wurde festgestellt, dass hinter dem Wohnanwesen eine schwarze zähflüssige Substanz (vermutlich Bitumen) auf einen dort stehenden Gartenstuhl, eine Blumenschale und in den Kellerschacht gekippt wurde. Ermittlungen zum Verursacher und der Intention dauern an. Falls Sie in Adenbach am Sonntagabend zwischen 19.30 und 22.30 Uhr ungewöhnliche Beobachtungen machen konnten, teilen Sie diese bitte der Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382/ 9110 mit.

